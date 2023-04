Palermo, assalto a un distributore: 2 arresti per rapina VIDEO

Responsabili incastrati dalle telecamere

PALERMO – Due arresti a Palermo per una rapina a un distributore di carburante e per il furto di un motociclo. In azione i carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia. I carcere sono finiti due pregiduicati che vivono le rione Sperone: Claudio Cernigliaro e Giuseppe Graziano, di 21 e 26 anni. I fatti risalgono all’agosto del 2022. I due avrebbero rubato l’incasso in un distributore di carburanti, circa 235 euro, dopo avere minacciato i dipendenti presenti con il collo di una bottiglia di vetro rotto.

Gli arrestati hanno 21 e 26 anni

Ai due indagati vengono contestati i reti di furto aggravato e rapina in concorso. L’indagine è coordinata dalla Procura di Palermo. I primi accertamenti effettuati dai carabinieri in sede di sopralluogo e la visione delle telecamere del sistema di videosorveglianza del distributore hanno permesso di acquisire elementi ritenuti importanti per l’identificazione degli autori del reato, entrambi già noti alle forze dell’ordine.