Palermo, 200 mila euro per le potature e gli interventi sul verde

Le dichiarazioni del sindaco Lagalla e dell'assessore Alongi

PALERMO- Un piano di potatura ordinaria e di interventi straordinari per la salvaguardia del verde a Palermo. Lo ha deciso la giunta comunale che ha approvato una delibera per il reperimento di circa 200 mila euro dal Fondo di riserva.

“La somma – spiegano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Verde Pietro Alongi – servirà per potenziare il servizio di potature in città, affidando i fondi a ditte esterne specializzate e contando di far partire le attività entro Pasqua. Stiamo inoltre elaborando – continuano Lagalla e Alongi – un accordo per la firma di un protocollo di intesa con il dipartimento regionale dello sviluppo rurale, finalizzato ad una collaborazione per la manutenzione del verde urbano e per un lavoro sinergico di potatura ordinaria”.

Lagalla e Alongi hanno anche annunciato che l’amministrazione sta lavorando “per recepire ulteriori risorse extra-comunali per garantire inequivocabilmente il mantenimento e la salute del vasto parco arboreo cittadino”.