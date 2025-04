Palermo, il 6 aprile torna Vivicittà: l’elenco delle strade chiuse

L'ordinanza del Comune

PALERMO – Torna Vivicittà a Palermo, con la 41esima edizione programmata per domenica 06 aprile 2025. Il Comune ha emesso un’ordinanza di limitazione temporanea della circolazione pedonale, veicolare e della sosta.

Palermo, il 6 aprile torna Vivicittà

Per il giorno 6 aprile 2025 il provvedimento del Comune istituisce:

– divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 0.00 alle ore 14.00;

– chiusura al transito veicolare, dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e comunque sino al termine della manifestazione, eccetto:

Veicoli delle Forze dell’Ordine, di Soccorso, di Servizio della Protezione Civile, dell’Organizzazione utilizzati durante la manifestazione, dei residenti e dei dipendenti, diretti presso le Strutture Comunali ed Equestre della Polizia Municipale e Polizia di Stato.

L’elenco delle strade

Via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio Strade senza uscita allo sbocco sul Viale Margherita di Savoia.

Via c.d. Case Rocca intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante;

Viale Diana, tratto compreso tra la stradella di collegamento tra i viali Diana e Ercole (altezza c.detto Piazzale dei Matrimoni) e viale Margherita di Savoia.

E ancora:

Viale Ercole intero tratto;

All’interno del Parco della Favorita tratto compreso tra la fontana d’Ercole e il viale Duca degli Abruzzi;

Viale Regina Di Savoia, nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino;

Via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio Strade senza uscita allo sbocco sul viale Margherita di Savoia (escluso i residenti);

Viale del Fante, dal civico 25 fino ingresso viale Rocca spazio antistante giardino Vincenzo Florio Case Rocca: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta fino a cessata esigenza.