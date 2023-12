Palermo, 8 milioni e 2 anni di lavori per rifare il palazzetto dello sport

Il finanziamento arriva da Sport&Salute

PALERMO – Otto milioni per rimettere a nuovo il palazzetto dello sport di Palermo. La giunta comunale, lo scorso 21 dicembre, ha approvato la delibera ed il progetto per il recupero e l’adeguamento del palazzetto chiuso dal 2008. L’approvazione della delibera è, dunque, un passo fondamentale per il recupero del palazzetto e per l’impegno dei fondi. Adesso tocca agli uffici, che stanno lavorando per pubblicare il bando, che dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2024, subito dopo l’aggiudicazione si partirà con i lavori che dureranno circa 2 anni. Il finanziamento per le opere, che sarà di poco superiore a 8 milioni di euro, arriverà da Sport & Salute, società che fa capo al Coni.

Il palazzetto è chiuso dal marzo del 2008 quando, una notte, volò via il tetto: il forte vento scoperchiò tutto. Il danno, allora, ammontava a circa 200mila euro ma non fu riparato non permettendo, dunque, l’utilizzo della struttura che, nel frattempo, è stata presa di mira dai vandali che hanno portato via tutto. La giunta Lagalla ha lavorato al ripristino del tetto del palazzetto, con il costo delle opere che è lievitato fino ad arrivare a quasi 3 milioni di euro. La sola riparazione del tetto non ha permesso la riapertura perché sono stati rubati i sanitari, il parquet, i sediolini sono stati bruciati, le porte sono state distrutte, così come i quadri elettrici.

I lavori

“L’intervento – si legge nella relazione – si configura come recupero dell’edificio esistente e reintegro delle parti mancanti, non prevede alcuna modifica della struttura originaria o alterazione degli elementi dell’impianto, a meno della parziale modifica delle parti vetrate di prospetto Est ed Ovest a controllo del fenomeno di abbagliamento del campo sportivo e correzione acustica funzionale a garantire l’organizzazione di eventi sportivi e di pubblico spettacolo“.

Al termine delle opere, realizzate secondo gli standard per le discipline olimpiche, il palazzetto sarà polifunzionale e permetterà, in uno spazio di 44×22, di disputare gare di pallavolo, pallacanestro e pallamano, oltre concerti e spettacoli.

Saranno rifatti i bagni, gli spogliatoi, le tribune avranno una capienza di 3.751 posti a sedere, ci sarà un locale che sarà adibito a stanza per i controlli antidoping e verrà collocato un bar. Sarà realizzata anche una sala stampa, nascerà un punto vendita per i prodotti di merchandising e gli ingressi alle tribune saranno suddivisi per settori con individuazione per utenza come spettatori, ospiti, stampa e autorità/VIP.