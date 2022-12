Palermo, 9 milioni dal Miur: serviranno per l’università

Le opere partiranno a giugno del 2023. Per tutti gli atenei d'Italia è stato stanziato mezzo miliardo

1' DI LETTURA

Partiranno a giugno 2023 i cantieri nelle università, grazie ai 536,7 milioni di euro stanziati per l’edilizia straordinaria. I 536,7 milioni di euro, sono una prima tranche che a regime porterà 1,4 miliardi a 43 atenei del Paese per rifare, al loro interno, aule, laboratori, interi dipartimenti. Una grande operazione da “bonus accademia” che ha preso il via il 23 dicembre dopo la firma del decreto da parte della ministra Anna Maria Bernini.

“Aggiungiamo un tassello per rendere i nostri atenei e i luoghi della ricerca e della formazione sempre più a misura di studente”, ha detto la ministra Bernini. “Vogliamo strutture accoglienti, ma soprattutto efficienti, moderne, sostenibili e soprattutto da realizzare in tempi rapidi”.

Per i cantieri in accademia sono stanziati 2,35 miliardi fino al 2035, di cui 1,41 miliardi per le università. Lo scorso 13 maggio le amministrazioni universitarie interessate hanno presentato progetti di intervento e spesa. I punteggi più alti sono stati ottenuti dalle università di Bergamo, Pisa, Chieti-Pescara, la Parthenope di Napoli e l’ateneo del Sannio con sede a Benevento.

Tra le università che riceveranno il finanziamento c’è anche l’università di Palermo, guidata dal rettore Massimo Midiri. Il polo del capoluogo siciliano riceverà in dote 9.383.000 milioni di euro.