Palermo, superata quota 10 mila abbonamenti rinnovati

Ecco il calendario per il ritiro delle tessere

Si è conclusa la fase di prelazione per la campagna abbonamenti 2024/25 del Palermo. Le tessere rinnovate sono state 10.121. “Quattro abbonati 2023/24 su cinque hanno quindi sfruttato il proprio diritto di prelazione”, scrive il sito ufficiale dei rosanero.

Come previsto dal calendario della campagna abbonamenti 2024/25, a partire dalle ore 13.00 di giovedì 1 agosto inizierà la vendita libera. Da martedì 6 agosto, invece, prenderà il via via anche la sottoscrizione di abbonamenti PROMO UNIPA e PROMO FAMIGLIA.

Quando ritirare gli abbonamenti

Il club rosanero ha reso noto anche quando ritirare le tesse, un calendario valido solo per gli abbonamenti sottoscritti presso i punti vendita Vivaticket.

da lunedì 5 agosto 2024 per gli abbonamenti sottoscritti durante le fasi di prelazione (conferma e cambio posto);

da lunedì 12 agosto 2024 per gli abbonamenti sottoscritti in fase di vendita libera.

Il ritiro delle tessere e la sottoscrizione degli abbonamenti PROMO UNIPA e PROMO FAMIGLIA avrà luogo presso nei pressi dello Store e Bar Stadio, in un apposito ufficio di biglietteria allestito per l’occasione aperto al pubblico dal lunedì al venerdì (ore 10.00-13.00 e 14.00-18.00 – escluso festivi e venerdì 16 agosto).