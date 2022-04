Palermo, Accardi: “Lo sfogo di mister Baldini ci ha stimolato”

"Adesso dobbiamo dare continuità per i playoff"

Andrea Accardi, difensore del Palermo, parla al termine della gara contro il Bari vinta dai rosanero con il risultato finale di 2-0: “Sicuramente non era facile oggi, sapevamo quello che ci aspettava e il mister l’ha preparata benissimo. Adesso dobbiamo dare continuità per i playoff. Dobbiamo essere bravi a prendere questa pausa per ricaricare le pile senza però staccare la spina. Io dal mio canto cerco di essere sempre al massimo negli allenamenti ed essere elogiato da Baldini fa solamente piacere”.

“Per quanto riguarda gli scontri diretti – prosegue Accardi durante la conferenza stampa – ce la siamo sempre giocata con tutti e questo è motivo d’orgoglio per noi. La sconfitta ai playoff dello scorso anno ancora brucia, ma possiamo rifarci. Dobbiamo preparaci bene perché sarà tosta. Per me siamo sempre gli stessi, ci siamo sempre allenati al massimo. Siamo un gruppo che quando c’è da spingere tutti insieme lo fa. Il mister con lo sfogo che ha avuto ci ha stimolato, tutti l’abbiamo preso nel miglior modo. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. Sono stato fuori tre mesi, da gennaio sono al 100% con la squadra e non ero ancora al top della forma. Sicuramente avere continuità nel lavoro, e io sono quasi maniacale, mi ha portato a stare bene adesso”.