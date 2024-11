Palermo accoglie il nuovo Store myPOS

PALERMO (ITALPRESS) – myPOS inaugura un nuovo Experience Store a Palermo, il quarto punto myPOS italiano. La fintech offre soluzioni di pagamento con carta semplici e convenienti, pensate per piccole e medie imprese, attività commerciali, professionisti, artigiani, B&B, attività stagionali e per tutti i possessori di partita IVA. Con questa apertura, myPOS rafforza la sua presenza locale, continuando a offrire un vantaggio esclusivo: accredito istantaneo, senza costi aggiuntivi, per tutti i pagamenti ricevuti. In occasione dell’inaugurazione, myPOS ha lanciato il concorso a premi “Ciao Palermo! Gioca e vinci con myPOS”, coinvolgendo 24 negozi locali selezionati che già utilizzano i servizi myPOS. Il concorso ha premiato 30 vincitori con buoni shopping del valore di 100 euro e due hospitality VIP presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, offrendo un’opportunità speciale ai propri clienti palermitani.

Una crescita che supporta l’innovazione nei pagamenti digitali.

L’apertura di myPOS Palermo rappresenta una tappa significativa nel percorso di crescita e successo della fintech, che festeggia i suoi primi 10 anni. E’ il quarto Experience Store italiano dell’azienda, dopo quelli di Milano (2018), Roma (2022) e Napoli (2024).

Il settore dei pagamenti digitali ha registrato una forte crescita a partire dalla pandemia, con un’impennata significativa in Italia dal 2022, anche grazie all’obbligo del POS per tutti gli esercenti.

Nel 2023, i pagamenti digitali hanno continuato a crescere, raggiungendo un transato di 444 miliardi di euro, con quasi il 90% delle transazioni in negozio in modalità contactless, e myPOS ha conquistato una posizione di rilievo grazie all’assenza di contratti di noleggio e alla riduzione dei costi, adattandosi perfettamente alle esigenze di tutte le attività commerciali.

Un’opportunità unica per commercianti e liberi professionisti.

Le soluzioni myPOS supportano attivamente il tessuto produttivo italiano e sono ideali per hotel, ristoranti, B&B, caffè, artigiani, attività stagionali, e-commerce e liberi professionisti, offrendo una gestione dei pagamenti facile e senza costi mensili. Il servizio include anche bonifici SEPA (anche istantanei) e SWIFT, accessibili direttamente dal conto myPOS, senza la necessità di possedere un conto bancario tradizionale.

Massimo Terreni – Country Manager di myPOS Italia, ha espresso la sua soddisfazione dichiarando: “Sono orgoglioso dei risultati che il nostro impegno sta portando. L’apertura del nuovo Store qui a Palermo è un’ulteriore conferma della nostra espansione in Italia. Palermo rappresenta un territorio dove più che mai c’è interesse allo sviluppo tecnologico, ma non sempre l’offerta è adeguata al tessuto economico locale. Le nostre soluzioni di pagamento semplici, veloci e versatili ottimizzano il cash flow dei piccoli imprenditori, offrendo vantaggi immediati.

Ripenso a quando, nel 2014, ho iniziato da solo a proporre myPOS ai primi commercianti: sembrava una di quelle sfide impossibili, ma oggi sono fiero di vedere quanto abbiamo costruito. Questo successo è reso possibile anche grazie all’impegno del nostro team italiano, presente nelle principali città e determinato a promuovere i benefici dei nostri servizi. Il nostro team lavora quotidianamente per instaurare rapporti concreti e di fiducia con i merchant, assicurando un supporto continuo che fa davvero la differenza per i nostri clienti.”.

Un’offerta Pay-Per-Use senza costi nascosti, con opzioni dedicate per clienti ad alto volume.

I servizi myPOS sono facilmente gestibili attraverso l’app myPOS e la piattaforma web, che offrono rendicontazione intuitiva e trasparente, consentendo ai clienti di monitorare in tempo reale ogni transazione e le relative commissioni. Massimo Terreni aggiunge: “Uno dei nostri punti di forza è la gestione interna di tutti i servizi, senza intermediari. Offriamo una soluzione pay-per-use senza costi nascosti, perfetta per chi preferisce non avere canoni mensili e pagare solo una piccola percentuale sulle transazioni. Per i clienti con volumi di transazioni più elevati, abbiamo introdotto nuove opzioni con canoni mensili che riservano condizioni particolarmente vantaggiose in termini di commissioni”.

Un’apertura celebrata con tecnologie innovative.

Per l’inaugurazione del nuovo store a Palermo, in via Domenico Scinà, a due passi dal Teatro Politeama, myPOS ha puntato su una campagna multicanale che ha trasformato la città in uno spazio interattivo: palloncini e dispositivi POS fluttuanti decorano le piazze e il porto, mentre il saluto “TALI’A CHI C’E’ CA’!” è stato diffuso per le vie centrali, esprimendo la vicinanza dell’azienda alla cultura locale.

L’arrivo di myPOS a Palermo è stato anticipato dal concorso a premi “Ciao Palermo! Gioca e vinci con myPOS” organizzato da myPOS Italia con il coinvolgimento di 24 negozi che utilizzano già i servizi di pagamento digitale dell’azienda. Il concorso ha premiato 30 vincitori con buoni shopping del valore di 100 euro da spendere presso i negozi aderenti e due hospitality VIP presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo.

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per brindare con i partner e gli amici di myPOS a un promettente nuovo capitolo.

Ha aggiunto Massimo Terreni: “Il sud d’Italia è un territorio che abbiamo particolarmente a cuore, ci ha accolto con calore e continua a stimolarci. Siamo pronti ad ampliare ulteriormente la nostra presenza. L’apertura di un punto fisico conferma la nostra volontà di offrire ai clienti la possibilità di incontrarci di persona, garantendo loro un supporto concreto e sempre presente nei nostri Experience Store. Crediamo che un incontro dal vivo possa rafforzare la fiducia e rassicurare chi ci sceglie sulla solidità di myPOS. Offriamo ai clienti un servizio di assistenza e contatto multicanale per rispondere alle loro esigenze sul fronte dei pagamenti”.

I prodotti myPOS rispondono a molteplici esigenze: dal myPOS GO2, leggero e compatto, al Combo con dock di stampa e il myPOS PRO con touchscreen e lettore QR integrato. Tutti i dispositivi hanno connessione internet gratuita con SIM multi-roaming e tecnologia Wi-Fi integrata, per una gestione dei pagamenti sicura e veloce ovunque in Europa.

Soluzioni digitali avanzate per l’e-commerce.

myPOS offre anche soluzioni online, dal Gateway di pagamento integrabile a tutti i servizi necessari per la creazione da zero di un e-commerce. Grazie a strumenti come Payment Link, QR Code e richieste di pagamento si possono gestire tutti i pagamenti a distanza e con la Carta Business myPOS Mastercard, clienti possono gestire i fondi in modo immediato e completo.

