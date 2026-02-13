Palermo, accoltellata in via Libertà: in carcere l’uomo arrestato

Interrogato non ha saputo spiegare i motivi dell'aggressione

PALERMO – E’ stato portato in carcere Massimo Gagliardo De Stefano, di 53 anni, che ieri nel tardo pomeriggio ha accoltellato alla schiena Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni, appena uscita dal salone del parrucchiere nella centralissima via Libertà a Palermo.

De Stefano, arrestato in flagranza, è stato sentito ieri sera e non è riuscito a spiegare i motivi del gesto. Ha detto di essere in cura per problemi psichici. I poliziotti dovranno sentire, quando sarà possibile, la donna si trova ricoverata all’ospedale Villa Sofia con una profonda ferita.