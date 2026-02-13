 Palermo, accoltellata in via Libertà: in carcere l'uomo arrestato
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, accoltellata in via Libertà: in carcere l’uomo arrestato

Interrogato non ha saputo spiegare i motivi dell'aggressione
POLIZIA
di
1 min di lettura

PALERMO – E’ stato portato in carcere Massimo Gagliardo De Stefano, di 53 anni, che ieri nel tardo pomeriggio ha accoltellato alla schiena Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni, appena uscita dal salone del parrucchiere nella centralissima via Libertà a Palermo.

De Stefano, arrestato in flagranza, è stato sentito ieri sera e non è riuscito a spiegare i motivi del gesto. Ha detto di essere in cura per problemi psichici. I poliziotti dovranno sentire, quando sarà possibile, la donna si trova ricoverata all’ospedale Villa Sofia con una profonda ferita.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI