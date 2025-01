Palermo, accordo Comune-Terna: da lunedì nuovo asfalto in città

Interventi in via Perez, via Bergamo e alla Cala

PALERMO – Da lunedì 27 gennaio saranno operativi i cantieri per i lavori di asfaltatura delle strade incluse nel cronoprogramma delle “operazioni di ammodernamento dei cavi della linea Quattroventi-Mulini”. I lavori, svolti dalla Terna – con il coordinamento del Comune di Palermo – si concluderanno entro la prima decade di febbraio.

“Gli interventi in programma – hanno commentato il sindaco Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche, Salvatore Orlando – sono il frutto dell’accordo stipulato dal Comune con Terna, a cui rivolgiamo il nostro ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione. Dopo i lavori di efficientamento della rete effettuati da Terna, dalla prossima settimana saremo impegnati insieme per il rifacimento dell’asfalto lungo arterie stradali molto trafficate e che da tempo necessitano di manutenzioni. Lavori che si aggiungono a quelli già iniziati nei giorni scorsi, e finanziati con fondi comunali, lungo l’asse di via Montepellegrino e di via Libertà, oltre all’opera delle squadre di pronto intervento, impegnate nelle diverse zone della città per riparare, in particolare, le buche che si sono formate dopo l’ondata di maltempo della scorsa settimana”.

La mappa dei cantieri

In particolare, i lavori di asfaltature coinvolgeranno via Luigi Manfredi, via Francesco Perez, via Bergamo, via Biagio Conte, Foro Italico Umberto I, via Cala e via Francesco Crispi e verranno eseguiti “prevalentemente in orario notturno con l’obiettivo di limitare i disagi alla viabilità urbana in accordo con gli enti locali”.

L’intervento è realizzato a conclusione del progetto di riassetto della rete elettrica di Palermo che garantirà maggiore efficienza e sostenibilità del sistema elettrico dell’area grazie ai nuovi cavi realizzati con materiali ecocompatibili e dotati di sistemi di monitoraggio da remoto e in tempo reale per la prevenzione di disservizi.

Chinnici: “Cambio di passo”

“I lavori di rifacimento di alcune strade della nostra città, frutto dell’accordo tra l’amministrazione comunale di Palermo e Terna, sono un importante cambio di passo rispetto al passato: non più rattoppi sui sottoservizi e interventi a singhiozzo ma lavori congiunti, a beneficio della viabilità e del decoro. Gli interventi dal centro alla periferia riguarderanno anche il Foro Italico, via Perez, via Bergamo e si svolgeranno prevalentemente di notte, garantendo comunque l’efficientamento della rete”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in consiglio comunale.

“In particolare – aggiunge il consigliere Ivan Amorello – in Terza Circoscrizione i lavori saranno effettuati prevalentemente in orario notturno e riguarderanno via Luigi Manfredi, via Francesco Perez e via Bergamo, con l’obiettivo di limitare i disagi alla viabilità urbana. L’intervento è realizzato a conclusione del progetto di riassetto della rete elettrica di Palermo che garantirà maggiore efficienza”.