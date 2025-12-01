Palermo, aggiudicati i lavori per le linea del tram che passerà dallo Zen

Sarà collegata anche la stazione Giachery con la stazione centrale

PALERMO – Aggiudicata la gara per la relazione della linea del tram che collegheranno che collegheranno viale Croce Rossa con Francia (E1) piazzale Francia con lo Zen (E2), e viale Strasburgo con via Lanza di Scalea. La terza è invece la tratta che collegherà la stazione Giachery con la stazione centrale.

La gara per il progetto esecutivo e la materiale esecuzione dei lavori, come si legge in una delibera dirigenziale del 28 novembre scorso, è stata aggiudicata per un importo di circa 145 milioni di euro all’associazione temporanea d’imprese composta dalla D’Agostino Costruzioni Generali spa (capogruppo), la stessa società che sta realizzando i lavori dell’anello ferroviario, insieme a Elus srl e Neocos srl.

Cosa prevede il bando

Una volta completato il progetto le tratte E1 ed E2 sud consentiranno di unire la stazione del passante di viale Francia allo Zen, passando da viale Strasburgo e da viale Lanza di Scalea. Prima. però, dovrà essere realizzata la tratta A nord che arriverà in viale Francia partendo da via Duca della Verdura.

L’altra linea che sarà realizzata andrà dalla stazione Giachery e arriverà alla fermata Balsamo, poco distante dalla stazione centrale.