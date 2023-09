Palermo, “Aiutaci ad aiutare”: torneo di padel di solidarietà

L’iniziativa del Cral Inps in favore dell’associazione ParlAutismo

1' DI LETTURA

PALERMO – Un torneo di padel sì, ma di solidarietà. Giorno di premiazioni per la seconda edizione del torneo “Aiutaci ad aiutare” organizzato dal Cral Inps di Palermo, presso i nuovi campi sportivi de “Il Clubbino” di viale Regione siciliana, che quest’anno si è svolto in favore dell’associazione ParlAutismo. Tre sabati in coppie miste per raccogliere materiale ludico e didattico adatto a bambini e ragazzi autistici grazie al sostegno di numerosi sponsor fra cui Rotary, Sara assicuazioni, il ristorantino Leone, Igea medical center, Bookit, Principe di Corleone, Il tuareg, col patrocinio del comune di Palermo.

“Gli sponsor hanno acquistato il materiale ludico e didattico che il 2 ottobre doneremo all’associazione ParlAutismo – dice il presidente del Cral Inps Vittorio Finamore -. La nostra associazione è particolarmente sensibile al sociale, tanto che la prima edizione è stata in favore del reparto oncologico dell’ospedale Di Cristina”. L’evento, organizzato con la collaborazione di Luca Molina, si è svolto presso “Il Clubbino” dove si terranno altri iniziative sempre di carattere sociale. Alla premiazione era presente il consigliere comunale di Palermo Dario Chinnici: “Complimenti a chi ha reso possibile questo evento che è un segno concreto e tangibile di solidarietà e vicinanza alle famiglie con bambini e ragazzi autistici”.