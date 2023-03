Palermo, al Green Pop Festival anche Salmo

Si va ad unire alla già vasta programmazione che partirà a luglio

AL GREEN POP FESTIVAL DI PALERMO

PALERMO – Salmo annuncia oggi il suo concerto a Palermo, venerdì 28 luglio ai Cantieri Culturali alla Zisa, ospite del Green Pop Festival.

Biglietti disponibili in prevendita:

– solo on line da lunedì 27 marzo ore 14:00 su www.puntoeacapo.uno (circuito ciaotickets)

– punti vendita autorizzati da sabato 1 aprile – ore 11:00

Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro lo scorso 6 luglio, davanti a 50 mila persone, e conta oggi oltre 2,9 miliardi di streaming totali, 67 dischi di platino e 41 dischi d’oro. Il disco Flop, uscito il 1 ottobre 2021, certificato triplo platino, ha raggiunto oltre 250 milioni di streaming.

Inserendosi nella scena rap, Salmo è stato in grado di cambiarne i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come ancora non si era mai visto in Italia.

L’annuncio di Salmo arricchisce la sezione Urban del Green Pop Festival, organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, che da luglio a settembre 2023 propone la programmazione di concerti al Velodromo “Paolo Borsellino”, Teatro di Verdura e Cantieri culturali alla Zisa. Reso possibile grazie alla rinnovata collaborazione con il Comune di Palermo, all’interesse di importanti artisti della musica contemporanea che scelgono Palermo e alla collaborazione con nuove realtà imprenditoriali nel settore, come Gomad concerti.

GREEN POP FESTIVAL

Programma eventi già annunciati:

URBAN | calendario in aggiornamento

LAZZA – 12 luglio Velodromo “Paolo Borsellino”

GEOLIER – 20 luglio Cantieri Culturali alla Zisa

SALMO – 28 luglio Cantieri Culturali alla Zisa nuova data

MR RAIN – 11 agosto Teatro di Verdura

TANANAI – 12 agosto Cantieri Culturali alla Zisa

MADAME – 24 agosto Teatro di Verdura

CANTAUTORI | calendario in aggiornamento

MASSIMO RANIERI – 23 agosto Teatro di Verdura

UMBERTO TOZZI – 24 settembre Teatro di Verdura

CLAUDIO BAGLIONI – 12/13/14 ottobre Velodromo “Paolo Borsellino”

IL FESTIVAL

La musica nello spazio urbano, che porta il pubblico in tre contesti suggestivi e accoglienti, diversi tra loro ma accomunati dall’essere luoghi di riferimento sociale e culturale, che stimolano un’attenzione differente verso la città, le architetture e il suo paesaggio. Green Pop Festival crea spettacolo e unisce accoglienza e promozione territoriale, avendo a cuore la sua tutela, riducendo al minimo l’impatto ambientale e preservando i luoghi storici che lo ospitano.

Un festival pensato per tutti, un pubblico trasversale, accomunato dalla passione per la musica e per la città di Palermo: le migliaia di spettatori si ritrovano immersi nel parco naturale che ospita il Teatro di Verdura, all’interno del Giardino di Villa Castelnuovo, nel cuore di un’ex area industriale di Palermo che ha avuto un ruolo centrale tra ‘800 e la prima metà del ‘900, dove oggi sorgono i Canteri Culturali alla Zisa oggi riconosciuti una “fabbrica di produzione culturale”. O ancora la grande struttura del Velodromo intitolato alla memoria di Paolo Borsellino, che si “riaccende” con grande musica dal vivo.