Al Mubarak: “Abbiamo molte aspirazioni per il Palermo”

Il presidente del Manchester City, nell'intervista di fine anno dei Citizens, ha parlato anche del club rosanero

1' DI LETTURA

PALERMO – Al termine di una stagione gloriosa e storica, in casa Manchester City è tempo di bilanci. A fare un resoconto del cammino dei Citizens e di tutta la galassia City Football Group ci ha pensato il presidente del club Khaldoon Al Mubarak che, in una lunga video-intervista in due parti, ha commentato l’andamento delle squadre del gruppo tra le quali anche il Palermo:

“Continuiamo a crescere in modo molto ponderato – ha affermato il presidente del Manchester City in merito al club rosanero -. L’estate scorsa il Palermo si è unito al gruppo. Palermo è sinonimo di grande storia, grande eredità, grande regione, grande Club. Contestualmente al nostro arrivo è stato promosso dalla Serie C alla Serie B e come sempre abbiamo un progetto per tutto quello che facciamo. Sosteniamo il Club, mettiamo a disposizione il management, l’Academy, le infrastrutture e di conseguenza la squadra cresce. Non c’è motivo – conclude Al Mubarak – per cui non ci si debba aspettare il Palermo molto presto, si spera, in Serie A. Il Palermo è una grande squadra, abbiamo molte aspirazioni per questo Club”.