Palermo, al Vittorio Emanuele II consegnati i diplomi 2021-2022

La cerimoni nell'aula magna della sede centrale del liceo classico

Giovedì 22 dicembre, alle ore 11:00, presso l’Aula Magna della sede centrale del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II”, si è tenuta la Cerimonia della consegna dei diplomi dell’anno scolastico 2021-22.

La giornata è stata aperta dal saluto dell’Assessore all’Istruzione, Aristide Tamajo, e dell’Assessore Politiche culturali, Giampero Cannella, del Comune di Palermo. Hanno consegnato i diplomi i docenti dell’Università di Palermo: Prof.ssa Stefania Grimaudo, delegata alla Didattica del Dipartimento PROMISE; Prof. Andrea Cozzo, delegato alle attività formative sul territorio del Dipartimento Culture e Società; Prof.ssa Cinzia Cerroni, delegata al coordinamento del COT (centro orientamento e tutorato); prof. Mario Varvaro, delegato dal Rettore all’Archivio Storico di Ateneo; gli esponenti dell’ANCRI, l’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana,: Prof. Manlio Corselli (Presidente), Cavaliere Matteo Neri (Presidente emerito), Cavaliere Stefano Durante, Cavaliere Antonino Lo Bue, Cavaliere Fabio Gigante (Consiglieri); il Preside Massimo Leonardo, già D.S. del Liceo.

Nel corso della Cerimonia l’ANCRI, presente con l’intero Consiglio direttivo, è stata donata alla Scuola la bandiera della Repubblica Italiana. “Nel quadro della celebrazione della festa del Tricolore – dichiara il Cavalier Professor Manlio Corselli, presidente dell’ANCRI, Sezione di Palermo, – l’associazione dei Cavalieri Omri vuole donare un simbolo di unione e di identità nazionale con l’augurio che la Scuola italiana sia fucina dei valori democratici e di legalità”.

“Gli studenti del Liceo Vittorio Emanuele II – ha dichiarato il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – hanno oggi la fortuna di vivere da un lato un momento speciale dal punto di vista personale, ma anche dall’alto valore simbolico. Il Tricolore che oggi viene consegnato alla scuola non deve essere visto solo come una semplice bandiere ma, appunto, come un simbolo che racchiude tutti i valori della nostra Costituzione ai quali devono ispirarsi le future generazioni ed è per questa ragione che ringrazio l’Ancri per questo dono all’istituto”.

“Per il nostro Liceo – dichiara la D.S., Prof.ssa, Mariangela Ajello, – la cerimonia di oggi rappresenta un momento di festa per i ragazzi e per l’intera Comunità e un’occasione con valenza simbolica, per sottolineare la cura dedicata a ciascuno dei nostri studenti dall’ingresso alla conclusione del loro percorso scolastico. In realtà molti studenti restano in contatto con noi anche durante gli studi universitari; questo ci consente di continuare a sostenerli e di seguire i loro risultati con grande soddisfazione”.

L’evento è stato concluso l’evento Marsilio Muscato rapper dell’etichetta indipendente “Lo Stato dell’arte”, ex allievo della Scuola.