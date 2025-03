Paura in via Valdemone, albero crolla davanti alla scuola media

Vigili del fuoco in azione per i danni provocati dal maltempo

PALERMO – La pioggia e il forte vento provocano ancora una volta danni e disagi a Palermo. I vigili del fuoco del comando provinciale sono al lavoro per far fronte alle richieste di intervento arrivate da diverse zone della città.

Il crollo davanti alla scuola Virgilio Marone

Nella maggior parte dei casi si tratta di alberi o cartelloni pubblicitari pericolanti. Due squadre sono arrivate in via Valdemone, nella zona residenziale della città, per il crollo di un grosso carrubo: l’albero si trovava lungo il perimetro della scuola media Virgilio Marone e le sue condizioni erano già state segnalate da tempo sia dai cittadini che dalla sesta circoscrizione.

Gli studenti erano già in classe

Il cedimento si è verificato a pochi metri dall’ingresso dell’istituto, ma per fortuna gli studenti erano già entrati in classe e non si sono dunque registrati feriti. Sono però state danneggiate le auto parcheggiate. Poco più di un mese fa, nella stessa zona e precisamente in via Emilia, un altro albero era crolalto sui mezzi in sosta.

Gli altri interventi

Un altro albero pericolante è stato messo in sicurezza in via Sebastiano Bavetta, nella zona di Partanna Mondello. Altri due tra le vie Patti e Olimpo. Interventi anche in viale Regione Siciliana, via Pitrè e via Perpignano.