Palermo, Ales Mateju è un calciatore rosanero

Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024

PALERMO – Il club rosanero, tramite una nota ufficiale apparsa sul proprio sito web, comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Ales Mateju. Il calciatore si è legato alla società di Viale del Fante fino al 30 giugno 2024, con un’opzione in favore del Palermo FC per una terza stagione sportiva. Svincolato, l’ultima esperienza calcistica ha visto Mateju protagonista in Serie A con la maglia del Venezia, squadra con cui ha giocato da febbraio fino alla fine dell’ultimo campionato.