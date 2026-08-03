Spettatori hanno iniziato a tossire, indagini in corso

PALERMO – Ad un certo in una delle sale del King l’aria è diventata irrespirabile. Gli spettatori del cinema di via Ausonia, a Palermo, hanno iniziato a tossire con insistenza. Un vigile del fuoco che stava assistendo alla proiezione di Spiderman ha lanciato l’allarme. I gestori hanno attivato il piano di evacuazione.

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Palermo, cosa è successo al cinema King

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. I clienti, nonostante la paura, sono usciti in maniera ordinata. Non è chiaro cosa sia accaduto, le indagini sono ancora in corso. In corso anche le verifiche per capire se i problemi respiratori delle persone presenti in sala siano proseguiti durante la notte.

Non si è esclude che qualcuno per uno scherzo di cattivo gusto possa avere spruzzato uno spray urticante che si è propagato spunto dall’impianto di aerazione.

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