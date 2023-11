Palermo, Confimprese: “Il Black Friday travolge i negozi su strada”

Gli sconti iniziano il 24 novembre

PALERMO – Confimprese Palermo lancia l’allarme: il Black Friday, e il conseguente boom di vendite online, compromette il destino dei saldi nei negozi su strada. Quest’anno, gli sconti della Black Week iniziano il 24 novembre.

“Aboliamo tasse e imposte”

“Aboliamo tutti i vincoli compresi tasse e imposte. In Italia nel 2022 la Black Week ha visto una crescita del commercio online pari al 197 per cento rispetto al 2021 e nel 2023 – afferma il presidente di Confimprese Palermo, Giovanni Felice – ed è previsto che nella Black Week, il 58 per cento acquisterà almeno un articolo on line”.

Nella settimana del Black Friday 2022, secondo Confimprese Palermo, il commercio online ha registrato ogni giorno crescite tra il 212 ed il 233%. Stando ai dati NielsenIQ, nel 2022 il fatturato di novembre degli acquisti online ha superato i 180 milioni di euro trascinato proprio dal Black Friday. “Inoltre, in base ai risultati dell’osservatorio digital Fmcg (Fast Moving Consumer Goods), rilevazione periodica di Netcomm in collaborazione con Nielsen, a chiusura anno 2022, c’è stata una crescita globale dell’e-commerce del largo consumo del 10,5% rispetto all’anno precedente”.

Crescono i dati dell’online al Sud

Si evidenzia una vera e propria esplosione di vendite sul web nel Sud: Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, con un +30,8%, un tasso cioè ben cinque volte superiore a quello del commercio offline.