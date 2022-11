Lavoro in palestra e fisioterapia per i due giocatori rosanero

PALERMO – Martedì 1 novembre, al “Tenente Onorato” di Boccadifalco, Alessio Buttaro ha svolto un allenamento differenziato programmato. Il numero 25 rosanero ha alternato lavoro in palestra, in campo ed in fisioterapia.

Lavoro differenziato anche per Francesco Di Mariano in seguito ad una gonalgia destra da sovraccarico. Il numero 10 rosanero ha lavorato in palestra e si è sottoposto alle cure fisioterapiche.