Palermo, alla guida della Primavera ci sarà Cristiano Del Grosso

Era l'allenatore della formazione Under 17

Il Palermo, tramite il proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver affidato a Cristiano Del Grosso la guida tecnica della Primavera. L’allenatore, dal 2022, era sulla panchina della compagine Under 17 del capoluogo siciliano. Dunque, l’ex calciatore che può vantare oltre 200 presenze in Serie A e oltre 100 in Serie B, guiderà la formazione Primavera del Palermo al posto di Stefano Di Benedetto.