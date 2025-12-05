La Protezione civile regionale ha diramato un avviso

PALERMO – La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, sabato 6 dicembre. Per la giornata di domani, sul territorio palermitano è prevista allerta gialla.

Relativamente al rischio idrogeologico e idraulico, si prevedono possibili frane o criticità di tipo idraulico nei piccoli bacini e nelle aree urbanizzate. Per quanto riguarda il rischio idraulico, possibili criticità principalmente nell’ambito del reticolo idrografico naturale dei bacini maggiori.

Le precipitazioni previste

Secondo quanto si legge nell’avviso della Protezione civile, “le criticità idrogeologiche e idrauliche possono risultare sensibilmente più gravose in caso di rovesci o temporali”. “O di condizioni meteorologiche avverse – scrive la Protezione civile – la cui localizzazione geografica, distribuzione e intensità sono connotati da elevata incertezza previsionale”.

Oggi si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali e centro-occidentali”. “Previsti – prosegue l’avviso – quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati specie sui settori occidentali e settentrionali.

Forti venti settentrionali

Domani precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali e occidentali”. “Con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati, specie su settori costieri nord-occidentali e settentrionali”.

Previsti per domani venti forti settentrionali. Per quanto riguarda i mari, domani “inizialmente agitato lo Stretto di Sicilia, in attenuazione. Molto mossi i restanti”.