Il sindaco ha disposto anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado

1' DI LETTURA

PALERMO – L’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile per la giornata di oggi, 15 maggio, ha indotto il sindaco di Palermo a chiudere le scuole di ogni ordine e grado, ma non sono i soli luoghi che rimarranno chiusi.

Vista la copiosa quantità di pioggia prevista per oggi, è stata disposta anche la chiusura dei cimiteri e dei giardini pubblici del capoluogo.