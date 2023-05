Allerta meteo, chi è l’uomo salvato dai vigili del fuoco FOTO

Una immagine che racconta una storia., Ecco quale.

1' DI LETTURA

Chi è l’uomo soccorso dai vigili del fuoco e preso in braccio, come si vede nella foto pubblicata sulla pagina social del corpo di Palermo? E’ un’immagine che racconta, più delle parole, il lavoro di tante persone che operano per evitare il peggio.

Molto spesso ci riescono, in condizioni proibitive. Ma, anche quando la situazione è davvero critica, non mollano mai. Chi conosce la storia dei vigili del fuoco di questa città non ha mai dimenticato, per esempio, l’eroismo di Nicolino Billitteri, morto nel rogo di piazza Cascino. E ci sono, nell’elenco del valore, altri eroi come lui.

Chi è, dunque, quell’uomo? E’ un signore, sorpreso dall’allerta meteo nei pressi di viale Delle Industrie a Capaci. Un automobilista che si è trovato a mal partito e ha chiesto aiuto. I vigili del fuoco sono arrivati subito, lo hanno tirato fuori dall’abitacolo e l’hanno preso in braccio “per evitare che si bagnasse”. L’eroismo quotidiano nasce anche dalle attenzioni apparentemente un po’ più piccole. Che non lo sono mai. (rp)