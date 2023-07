Altro colpo della banda spacca vetrine: auto usata come ariete

Sul colpo indagano i carabinieri che sono intervenuti per eseguire i rilievi con il personale della Sis nel tentativo di risalire all'identità dei responsabili

PALERMO – Nuovo colpo della banda spaccavetrina a Palermo. Preso di mira un negozio di borse in via Cavour.

La banda ha utilizzato una macchina come ariete per sfondare l’ingresso di Vendome Luxury bags. I ladri sono entrati nell’esercizio commerciale e hanno portato via della merce.

Sul colpo indagano i carabinieri della compagnia di piazza Verdi che sono intervenuti per eseguire i rilievi con il personale della Sis nel tentativo di risalire all’identità dei responsabili.

Come si evince dalle immagini riprese da alcune telecamere installate in zona, i ladri sono arrivati a bordo di una Fiat Panda poi risultata rubata.