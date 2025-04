Palermo, Amap elimina scarico a mare non depurato in via Messina Marine

La riqualificazione della costa sud

PALERMO – “L’emergenza idrica non deve farci perdere di vista un’altra missione fondamentale dell’azienda che è rappresentata dal sistema di depurazione e di smaltimento delle acque reflue. Ciò soprattutto nell’ottica della tutela delle nostre coste e della sostenibilità ambientale”. Lo afferma Giovanni Sciortino, amministratore unico di Amap, in merito a un intervento appena concluso in via Messina Marine a Palermo.

L’intervento, realizzato in prossimità di via Galletti e del parco Libero Grassi, ha permesso di eliminare uno scarico diretto a mare di reflui non trattati.

Convogliare i reflui al depuratore

“Il nostro impegno – aggiunge Sciortino – è quello di convogliare gli scarichi in fognatura per consentire il trattamento nel depuratore di Acqua dei Corsari”. I lavori, che hanno avuto una durata di 15 giorni e un costo di circa 50.000 euro, rientrano in un piano concordato con l’amministrazione comunale di Palermo finalizzato alla piena riqualificazione della Costa Sud.