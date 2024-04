Palermo, ancora cumuli di rifiuti non raccolti lungo le strade FOTO

La Rap fa sapere che nelle prossime ora interverranno

PALERMO – Dopo le festività di Pasqua la città di Palermo deve fare ancora i conti con la spazzatura non raccolta. La Rap sta cercando di recuperare l’arretrato, ma ancora non è riuscita a ripulire tutta la città.

La società, infatti, deve intervenire in alcune vie che presentano cumuli di spazzatura con alcune squadre dedicate a questo.

Una delle vie più colpite, come segnalato da molti lettori, è viale Regione Siciliana in direzione Catania. In quella zona, in particolare tra viale Lazio e via Leonardo Da Vinci, infatti, è presente molta spazzatura. Dalla Rap fanno sapere che nelle prossime ore interverranno e tutto tornerà alla normalità.