Doda ha terminato in anticipo l'allenamento in seguito ad un trauma contusivo all'avambraccio destro

1' DI LETTURA

PALERMO – Nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre al “Tenente Onorato” di Boccadifalco Salvatore Elia ha svolto una prima parte della seduta insieme al resto della squadra, effettuando una esercitazione tattica, ed ha poi proseguito con un lavoro differenziato programmato.

Masimiliano Doda ha terminato in anticipo l’allenamento in seguito ad un trauma contusivo all’avambraccio destro. Ha lavorato regolarmente in gruppo, invece, Manuel Peretti.