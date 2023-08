Palermo, ancora roghi di rifiuti nella notte al quartiere Zen

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati tutta la notte per contenere gli incendi

PALERMO – Continuano i roghi di rifiuti al quartiere Zen di Palermo. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati tutta la notte per contenere gli incendi appiccati più volte nella stessa zona.

I roghi più pericolosi in via Fausto Coppi

I roghi più pericolosi si sono registrati in via Fausto Coppi, dove i Vigili del Fuoco sono dovuti tornare più volte durante la notte. Altri incendi di rifiuti sono stati appiccati in via Sacco e Vanzetti e anche in via Costante Girardengo.

Nuovi episodi dopo Ferragosto

Ancora roghi di rifiuti, quindi, dopo gli episodi di Ferragosto. Allo Zen si erano registrati incendi durante la notte del 14 agosto e la Rap aveva chiarito che derivavano da “puri atti distruttivi, peraltro riguardanti contenitori che erano stati regolarmente svuotati”.