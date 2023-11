Palermo, la banda spacca vetrine colpisce ancora: a segno un altro colpo

Tentata anche una rapina in un supermercato, il ladro è stato messo in fuga

PALERMO – Furto nel ristopescheria da Mare in via Sciuti a Palermo. I ladri hanno sfondato uno degli ingressi che si trova nel retro e hanno portato via i soldi che si trovavano in cassa, bottiglie di vino e liquori. Hanno agito indisturbati e nessuno ha lanciato l’allarme.

A constatare il furto è stato il titolare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

Tentata rapina invece al Conad in via Agrigento. Un uomo è entrato nel supermercato ma è fuggito via dopo la reazione all’interno dell’esercizio commerciale. Sulla tentata rapina le indagini sono condotte dalla polizia. Anche in questo caso gli agenti hanno acquisto le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire al rapinatore.