Palermo, spaccata la vetrina della pizzeria Biga di via Emerico Amari

Il raid all'alba. Indagini in corso dei carabinieri

PALERMO – Ha prima cercato di forzare la porta d’ingresso a vetri della pizzeria Biga di via Emerico Amari, non riuscendo ad entrare l’ha colpita con due calci e l’ha mandata in frantumi ed è entrato nell’esercizio commerciale. È accaduto questa mattina, giovedì 16 novembre, poco dopo le 6.

Ad entrare in “azione” a volto scoperto un uomo che ha portato via il registrato di cassa ed è fuggito in fretta. Il registratore, però, era vuoto ed è stato rinvenuto non molto lontano dalla pizzeria.

Il titolare dell’attività ha denunciato il furto ai carabinieri che hanno acquisito le immagini riprese dal sistema di video sorveglianza e sequestrato alcuni arnesi rinvenuti all’interno della pizzeria.