I consiglieri Milazzo e Leto alla vigilia delle celebrazioni per don Pino Puglisi

PALERMO – “In vista della prossima commemorazione dell’anniversario dell’uccisione di padre Pino Puglisi, simbolo indelebile della lotta alla mafia, desideriamo rivolgere un importante appello a tutte le forze politiche in consiglio comunale, chiedendo di approvare con la massima celerità l’atto che prevede la creazione dell’asilo nido nel quartiere di Brancaccio”. Così dichiarano i consiglieri comunali Giuseppe Milazzo e Teresa Leto.

“Oggi si è svolta la seduta congiunta delle commissioni Bilancio e Urbanistica, per approfondire il piano triennale delle opere pubbliche – sottolineano -. Tra queste vi è l’asilo nido a Brancaccio, opera di enorme rilevanza per il quartiere e per le famiglie che abitano in seconda circoscrizione. Gli uffici hanno confermato che l’opera dovrà essere completata entro dicembre 2026 per garantire il finanziamento. Non possiamo permettere che un’opportunità così preziosa venga persa”.

Il rammarico di Maurizio Artale

“Abbiamo anche ascoltato le parole di Maurizio Artale, rappresentante del Centro Padre Nostro, il quale ha espresso il suo rammarico per la mancata approvazione dell’opera – proseguono – specialmente in un momento di profonda memoria come quello che ci apprestiamo a vivere”.

“Il nostro impegno deve essere quello di trasformare il ricordo di padre Puglisi in un atto concreto di speranza e di futuro: l’asilo non sarà solo un luogo di educazione, ma un simbolo di rinascita per un quartiere che ha sempre affrontato sfide difficili”.

“Facciamo appello, quindi, affinché l’organo consiliare approvi quanto prima questo atto – concludono Milazzo e Leto – e dia un segnale forte e significativo ad un territorio che ci sta particolarmente a cuore”.