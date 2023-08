I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistemata di videosorveglianza

1' DI LETTURA

PALERMO – Rapina ad un supermercato a Palermo. In tre armati di coltello hanno fatto irruzione nel negozio della catena Paghi Poco in via Volontari Italiani del Sangue.

I rapinatori a volto coperto si sono diretti alle casse e hanno preso i soldi che si trovavano nei cassetti. Poi sono fuggiti via.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.