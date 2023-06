Il medico, la politica e la ‘benedizione’ di Cuffaro

Agostino Genova, il medico con la passione della politica, travolto dalle accuse. La Dc lo sospende.

“Sono un Medico Legale, che da sempre vive con attenzione la politica e i rapporti sociali”. Così scriveva di sé su Facebook Agostino Genova, il medico travolto dalle accuse di un presunto giro di corruzione per le pensioni d’invalidità, a Palermo. L’attività politica era impegnativa, ma costellata di allori. Basta riprendere una dichiarazione di Totò Cuffaro, papà della Dc nuova, del settembre 2022, che gli aveva conferito la nomina come responsabile per i rapporti con i partiti.

La ‘benedizione’ di Cuffaro

“L’esperienza politica, personale e professionale di Agostino Genova – diceva Cuffaro – è un valore aggiunto per il partito. Siamo consapevoli che riuscirà a dare un importante contributo per la crescita del partito”. A dicembre un’altra citazione, stavolta del vice-commissario della Dc, Pippo Enea: “La Dc augura buon lavoro al neo sindaco di Partinico Pietro Rao, a tutta la giunta comunale ed in particolare al nostro assessore Agostino Genova. Siamo sicuri che la nuova amministrazione saprà dare le giuste risposte alla cittadinanza. La Dc, con Genova, conferma coerentemente l’assessore già designato prima delle elezioni”.

La carriera politica

Il dirigente medico era stato candidato nella Dc Nuova sia in consiglio comunale a Palermo, in quella sede aveva preso 528 voti, che a Partinico. Non era stato eletto, ma il partito lo aveva designato egualmente assessore ai Servizi demografici e rapporti con il consiglio comunale proprio a Partinico. Era un contesto assai diverso e lontano da quello di oggi, caratterizzato da un’inchiesta con addebiti molto pesanti. Su Facebook spiccano le classiche e normali foto della politica, prima della tempesta. Molti scatti di Agostino Genova con Totò Cuffaro e con qualche esponente della politica nazionale.

La nota della Dc

Ecco la nota della Dc, arrivata intorno alle undici e mezza: “La notizia dell’ordinanza cautelare emessa dal gip di Palermo su richiesta della Procura per corruzione e falso nei confronti di Agostino Genova ci lascia letteralmente basiti. A tutela della Democrazia Cristiana, della sua immagine e dei suoi iscritti Genova viene sospeso con effetto immediato dal partito e ci riserviamo, se i fatti dovessero essere confermati, di procedere alla sua espulsione” Così scrivono in una nota congiunta il segretario nazionale della Democrazia Cristiana Totò Cuffaro e il vice presidente Francesca Donato. La conclusione: “Esprimiamo totale fiducia nel lavoro della magistratura che, siamo certi, accerterà rapidamente i fatti di una vicenda che desta profondo turbamento”. (Roberto Puglisi)