Palermo-Ascoli, Brunori: “Un gol in questo modo al 93′ ti taglia le gambe”

Il capitano: "Rispettiamo la volontà dei tifosi"

PALERMO – Prosegue il momento no in casa rosanero. Caligara al 93’ acciuffa il pari per l’Ascoli nella sfida al “Barbera” contro il Palermo. In conferenza stampa, dopo il match, il capitano dei siciliani Matteo Brunori ha commentato così la gara.

“Sicuramente è un gol inaspettato perché stavamo dando il massimo per portare a casa il punteggio pieno. Probabilmente questo gol rappresenta il nostro momento attuale. Stadio vuoto? Conosco bene la piazza e so quanto tengono a questa maglia. Bisogna rispettare la volontà dei tifosi e per ora possiamo solo cercare di dare il massimo. Guardando lì per noi è un dispiacere, ma per ora è una loro decisione e la rispettiamo”.

“Noi dentro lo spogliatoio siamo stati sempre uniti. Quando non arrivano i risultati c’è malumore, ma tra noi c’è sempre un bellissimo rapporto – prosegue Brunori -. Oggi abbiamo fatto una prestazione di grande cuore per portare a casa il punteggio pieno. Poi un gol in questo modo al 93’ ti taglia le gambe. Siamo sesti e ci andiamo a giocare una partita importante, ci sono tutte le circostanze per far bene. Faremo cinque giorni al massimo e ci giocheremo la prima finale lì (contro il Sudtirol, ndr)”.

“Dentro di noi c’è tanto rammarico. Siamo umani e viviamo questa cosa in maniera non positiva, vorremmo tutti andare sotto la curva e farci incitare. Dobbiamo essere compatti e affrontare questo momento. Siamo messi alla prova ma sono sicuro che ne usciamo”, ha concluso il numero 9 dei rosanero.