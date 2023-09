Palermo, l’Asp stabilizza 101 operatori: poi toccherà agli infermieri

Lo step successivo riguarda il personale con rapporto flessibile

1' DI LETTURA

PALERMO – L’Asp di Palermo stabilizza 101 operatori. A breve, invece, toccherà anche al personale infermieristico che si trova in regime di rapporto di lavoro subordinato.

Gli operatori stabilizzati

Gli operatori, già, stabilizzati sono: dirigente ingegnere civile (4); dirigente psicologo di psicoterapia (8); dirigente medico di neurologia (4); dirigente medico di medicina interna (5); dirigente medico di medicina del lavoro (4); collaboratore professionale assistente sociale (1); tecnico sanitario di radiologia medica (3); terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (1); logopedista (4); fisioterapista (5); ostetrica (3); infermiere (22); dirigente ingegnere gestionale (1); tecnico sanitario di laboratorio medico (2); dirigente biologo di patologia clinica (19); dirigente medico veterinario area A, B e C (13); dirigente medico di otorinolaringoiatria (1); dirigente medico di ginecologia e ostetricia (1).

In una nota inviata dall’Asp di Palermo alle organizzazioni sindacali si legge che “sono stati, già, calendarizzati nuovi interventi ricognitivi che, alla fine delle attuali procedure, consentiranno di conoscere le nuove posizioni di diritto nel frattempo maturate. Lo step successivo già previsto riguarda il personale con rapporto flessibile, come quello in parte presente all’interno delle case circondariali (9 infermieri, un fisioterapista e un Oss, ndr.)”.

Difficoltà per la stabilizzazione degli Oss

Di fronte alle difficoltà riscontrate per la stabilizzazione di tutti gli Oss, l’Asp di Palermo ha chiesto alla Regione un ampliamento del tetto di spesa del personale. “Tale ampliamento – spiega il Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria, Daniela Faraoni – consentirebbe il completo assorbimento degli operatori, anche della parte che non è inclusa nell’attuale dotazione organica”.