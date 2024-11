A Palermo l’assemblea delle regioni Euro-Mediterranee

Gaetano Galvagno: "Un segnale che sottolinea la centralità della Sicilia"

PALERMO – “Si tratta di un segnale importante che sottolinea la centralità della Sicilia nell’area Mediterranea, un’area che necessita sempre più di dialogo e confronto per far fronte alle sfide più urgenti”, così Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, annuncia che Palermo ospiterà nel 2025 la Sedicesima sessione Plenaria dell’Assemblea regionale e locale Euro-Mediterranea (ARLEM).

L’annuncio è stato fatto ad Amman, in Giordania, dove si tengono i lavori per l’edizione di quest’anno.

“L’Assemblea regionale dell’area Euro-Mediterranea – continua Galvagno – è tra le assisi più importanti del Comitato delle Regioni di cui faccio parte come componente del Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei. Portare a Palermo i principali leader dei paesi del Medio Oriente, dell’Europa e del Nord Africa è motivo di orgoglio personale e per la nostra regione”.

Il Presidente dell’ARS ha concluso dicendo che “i temi da affrontare sono diversi: dalle tensioni in Medio-Oriente all’approviggionamento di risorse energetiche e materie prime, passando per i temi della sicurezza, della competitività industriale e dell’incremento dei rapporti tra le Università dell’Area: per affrontare queste sfide non possiamo prescindere da un dialogo continuo con i partner dell’area Euro-mediterranea”.

Con la nuova Commissione europea che dovrebbe insediarsi fra poche settimane, per la prima volta l’Esecutivo europeo avrà un Commissario europeo per il Meditterraneo. “Si tratta – conclude Galvagno – di una scelta che sottolinea la centralità dell’area e pertanto mi auguro che il futuro Commissario possa presenziare all’Assemblea del prossimo anno a Palermo”.