Scandalo Ast, l’ex direttore Fiduccia libero dopo cinque mesi

Lo ha deciso il Tribunale del Riesame. Processo al via il 2 gennaio

Tona libero dopo cinque mesi Ugo Fiduccia, ex direttore generale dell’Ast. Il tribunale del Riesame ha sostituito al misura cautelare degli arresti domiciliari con il divieto di esercitare uffici direttivi. Fiduccia è andato in pensione orami da mesi.

Il tribunale ha parzialmente accolto la difesa degli avvocati Massimo Motisi e Marco Aricò. Fiduccia assisterà da uomo libero al processo che lo vede imputato. La stessa difesa ha chiesto il giudizio immediato che inizierà il 2 gennaio prossimo.

Il procuratore aggiunto Sergio Demontis e il sostituto Andrea Fusco contestano a Fiduccia la frode nelle pubbliche forniture riguardo alle gare per l’acquisto di pneumatici e pullman, l’assegnazione dell’incarico di revisore contabile, l’affidamento per il servizio di vendita online dei biglietti per conto dell’Azienda siciliana dei trasporti. Per pilotare le gare avrebbe commesso anche una serie di falsi.