Palermo, attivo un presidio interforze a Piazza Caracciolo

Ad annunciarlo la consigliera comunale Tiziana D'Alessandro

PALERMO – “Da ieri sera è attivo un presidio interforze a Piazza Caracciolo, nel cuore della Vucciria, per garantire sicurezza, decoro urbano e accompagnare la riqualificazione della piazza in seguito anche all’ordinanza di pedonalizzazione, in fase sperimentale fino al 31 dicembre”, a dichiararlo è la consigliera comunale Tiziana D’Alessandro.

“Ho lavorato con passione e impegno per oltre un anno a questo progetto di riqualificazione a partire dalla pedonalizzazione, convinta che potesse restituire dignità e vivibilità a uno dei luoghi simbolo del centro storico. Tuttavia, senza una presenza costante delle forze dell’ordine, la piazza nelle ore notturne veniva sistematicamente invasa da venditori abusivi, attività illegali e schiamazzi che disturbavano la quiete dei residenti, con episodi anche gravi come aggressioni ai danni di turisti. Per questo motivo, ho più volte richiesto un presidio fisico e continuativo, perché non fosse solo un intervento sporadico ma una presenza stabile almeno in questa fase di transizione. Questo presidio, attivo da ieri, indispensabile per garantire ordine e sicurezza in questo momento cruciale, proprio quello che serviva al mio progetto”.

“I risultati – aggiunge la consigliera comunale – sono già evidenti: la musica è cessata nelle ore notturne e la piazza ha ritrovato un clima di rispetto e convivenza, fondamentale per residenti, commercianti e visitatori. Ringrazio il Questore di Palermo per aver ascoltato le istanze di chi vive e lavora in zona, e la polizia municipale che, nonostante le difficoltà di organico, sta garantendo un servizio prezioso per la città. Nei prossimi giorni – conclude – arriveranno anche i nuovi arredi urbani previsti dal progetto, che completeranno la fase di pedonalizzazione e riqualificazione, rendendo Piazza Caracciolo uno spazio pubblico accogliente, sicuro e fruibile per tutti”.

Indipendenza: “Un far west”

“É inaccettabile e vergognosa l’indifferenza di quanti dovrebbero vigilare e intervenire con gli strumenti che la legge mette a disposizione e, invece, assistiamo giornalmente ad una sequela di episodi criminali che sta colpendo turisti e cittadini con violenze inaudite. La città, ed in particolare il centro storico, ormai è ostaggio di bande che terrorizzano il territorio. Siamo in un vero e proprio ‘Far West’ che oltre a mettere a repentaglio l’incolumità personale, rischia di macchiare indelebilmente l’immagine di una città che, in questo periodo è meta di turismo e, quindi, volano di economia”. Lo dice il movimento Indipendenza che chiede di partecipare al comitato di sicurezza.