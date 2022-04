Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale

PALERMO – Un’auto è andata a fuoco nei pressi di un distributore di benzina nella zona di piazza Giachery. Per cause ancora da accertare il mezzo, una Renault Twingo, è andata in fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

In piazza Giachery sono giunti anche gli agenti della polizia municipale che stanno cercando di ripristinare la circolazione. Il traffico in tutta la zona è andato in tilt.