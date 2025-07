Chiusa la strada per Altofonte

PALERMO – Un’auto in fiamme ha danneggiato una presa del gas a Palermo, in via Villagrazia, facendo scattare l’allarme e l’intervento immediato delle squadre di Amg Energia. La presa, una derivazione di utenza in bassa pressione che si trova in via Villagrazia, è stata subito messa in sicurezza e nel corso della mattinata verrà ripristinata. La strada che collega Palermo con Altofonte, per ragioni di sicurezza, è stata chiusa temporaneamente al transito.

La società partecipata del Comune, che si occupa della rete cittadina di distribuzione metano e di pubblica illuminazione, ha ricevuto intorno la segnalazione alle 4:15 del mattino da parte dei vigili del fuoco. Gli operatori del pronto intervento arrivati in via Villagrazia e hanno messo in sicurezza la presa gas sospendendo l’erogazione ad una sola abitazione servita. In mattinata inizierà l’intervento di ripristino della colonnina.