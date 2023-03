Palermo, autobus a fuoco: fiamme domate dall’autista

Fortunatamente non si sono registrati feriti

1' DI LETTURA

PALERMO – Tanta paura a bordo dell’autobus dell’Amat, società partecipata del comune di Palermo, stava percorrendo via Ernesto Basile, era pronto ad immettersi in uno dei bypass e cambiare senso di marcia per dirigersi verso corso Tukory, quando improvvisamente si è sentita puzza di bruciato a bordo e immediatamente si sono viste le fiamme.

L’autista dell’Amat si è subito resto conto di cosa stava accadendo e ha fatto scendere gli occupanti della linea 389. Una volta allontanati i passeggeri ha azionato l’estintore in dotazione sul mezzo riuscendo a circoscrivere le fiamme prima dell’arrivo delle squadre antincendio che hanno spento il resto delle fiamme e messo in sicurezza l’area.