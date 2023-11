Palermo, avviato il progetto di recupero di Piazzale Ungheria

Un luogo ormai degradato e in preda dei vandali

PALERMO – Piazzale Ungheria a Palermo è uno di quei luoghi, purtroppo, dimenticati e più degradati del centro città. In molti, soprattutto i più giovani, fanno ciò che gli pare e piace a qualsiasi ora del girono e della notte.

L’amministrazione comunale sta lavorando, su proposta dell’assessore Maurizio Carta, al progetto di recupero di piazzetta Mariano Stabile e dei portici di Piazzale Ungheria.

Innanzitutto – si legge in una nota del comune – è stata accertata la proprietà dei portici da parte del Comune, che permette di agire senza incertezze e rischi per il recupero strutturale delle parti fatiscenti o pericolanti e per il successivo utilizzo ai fini della rigenerazione complessiva di Piazzale Ungheria.

Il primo passo è l’assegnazione dell’incarico di procedere a un progetto di recupero delle parti degradate e pericolanti del porticato di piazzetta Mariano Stabile che inizi dall’analisi dello stato di degrado dei pilastri e della copertura in modo da definire gli interventi necessari al loro ripristino strutturale, alla rimozione delle coperture lignee e alla messa in sicurezza della copertura, stabilendo i costi necessari e individuando la fonte di finanziamento.

Sono stati già presi accordi e si è trovata la disponibilità di Confartigianato Imprese Palermo a realizzare una “Cittadella del’Artigianato” a partire da dicembre che coinvolga una parte di via Magliocco, piazzetta Flaccovio, i portici interni di Piazzale Ungheria e piazzetta Mariano Stabile con stand espositivi e illuminazioni, compreso un piccolo spazio eventi musicali e culturali, da svolgere anche in collaborazione con il Comitato Piazzale Ungheria, già molto attivo per l’animazione culturale dell’area.

La polizia municipale, la RAP e l’AMG, saranno coinvolti per garantire sicurezza, pulizia e illuminazione adeguata dell’area in modo da renderla attrattiva per i cittadini e i turisti che vogliano godere della bellezza dell’artigianato storico e innovativo che sarà esposto nella cittadella.

“Il recupero di Piazzale Ungheria è una priorità del comune di Palermo – dichiara l’assessore Carta – poiché si tratta di riportare agli originali fasti una delle aree più belle e centrali della città“.

Lagalla: “Rilancio della piazza importante”

“Fin dal mio insediamento ho preso a cuore la rinascita di piazzale Ungheria – ha dichiarato il sindaco Lagalla -. Attraverso una manifestazione di interesse stiamo verificando la disponibilità all’acquisizione da parte del Comune di immobili con spazi per spettacoli, il cui recupero permetterebbe di offrire all’area una sala per concerti, conferenze e attività teatrali, anche in collaborazione con il Teatro Massimo, in modo da amplificare le opportunità di interesse e attrattività di Piazzale Ungheria e via Magliocco per nuovi operatori commerciali che riaccendano le luci delle vetrine, che attraggano cittadini e turisti in uno dei luoghi più belli del centro città“.

Zacco: “Avviato un percorso di rilancio”

“Avviato un percorso di rilancio economico e di ripristino del decoro urbano, finalizzato a riconsegnare ai cittadini quello che un tempo era il salotto della città, oggi seriamente degradato – a dichiararlo è Ottavio Zacco, consigliere comunale e presidente della VI Commissione -. Ringrazio il sindaco Lagalla e gli assessori Carta e Forzinetti per aver dato seguito alle istanze della VI commissione inerenti la necessità di mettere in sicurezza i portici di piazzale Ungheria affinché si possa avviare, attraverso l’organizzazione di fiere ed eventi culturali funzionali, un opportuno piano di riqualificazione urbana e commerciale. Una zona centrale che un tempo era il salotto della città, abbandonato per anni al degrado, diventato un luogo poco sicuro“.