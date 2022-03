Palermo, Baldini: “I rosanero hanno vinto senza soffrire”

"La squadra deve sapere che tutti sono titolari"

PALERMO – “Non mi ha sorpreso non trovare la porta nel primo tempo. La Vibonese non ha fatto come la Salernitana a San Siro ieri, non ha cercato di giocare uno contro uno”. Silvio Baldini, tecnico del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara contro la Vibonese vinta con il risultato finale di 3-0. “Oggi sono stati tutti racchiusi dietro – prosegue il mister – e hanno provato a ripartire in contropiede. Anche se non abbiamo fatto una grande partita d’intensità abbiamo colpito un palo e una traversa clamorosa. L’importante era non avere la frenesia. Quattro legni e tre gol credo che sia un tabellino degno di nota. E’ normale che il mio compito è anche quello di cercare di dare un contributo ai ragazzi, io li conosco e so come si sono allenati. Mi andava di gestire la partita in questo modo, la cosa più bella è che il Palermo ha vinto senza soffrire”.

“La squadra deve sapere che tutti sono titolari – spiega Baldini -, se alcuni giocano pensando di essere riserve è un problema. Voglio che la squadra sia sempre sul pezzo. Sono tutti ragazzi eccezionali che meritano di avere opportunità. Massolo ha giocato più alto rispetto a Pelagotti? Non è giusto che io analizzi degli aspetti in questo contesto, vorrebbe dire dare meriti e demeriti in un contesto sbagliato. La cosa che mi ha convinto è che un ottimo portiere. Nella situazione che ci era capitata voleva dire abbandonare Pelagotti e a me questa cosa non stava bene. Dopo Campobasso gli ho detto subito che avrebbe rigiocato titolare. Non mi piace abbandonare le persone, entrambi hanno lavorato duramente. Il preparatore mi ha detto che Massolo è all’altezza per ricoprire il ruolo di portiere in una squadra importante come Palermo. Volevo dimostrargli che anche per lui c’è spazio in questa squadra”.

Sui singoli, l’allenatore del Palermo ha detto la sua: “Dall’Oglio ha dato profondità alle nostre giocate. Soleri quando entra può sempre far male agli avversari, i ragazzi hanno saputo gestire la sfida senza farsi prendere dalla frenesia. Brunori? Da quando ci sono io fa sempre gol tranne a Catanzaro, perché è entrato gli ultimi dieci minuti. Lui ha sempre messo lo zampino in tutti i gol del Palermo. E’ un calciatore che gioca per la squadra, oggi ha giocato più che da attaccante egoista da attaccante altruista. E’ stato veramente bravo, gli faccio i miei complimenti”.