Palermo, crolla un muro a Ballarò: l’intervento dei pompieri

Il crollo ha danneggiato la tubazione della rete urbana del metano

PALERMO – Un muro è crollato in vicolo Muzio nel quartiere Albergheria, a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza un immobile disabitato e in stato di abbandono.

Le macerie hanno interessato i due ingressi delle abitazioni prospicienti in cui è rimasto bloccato un ragazzo di 12 anni che è rimasto illeso.

Il crollo ha danneggiato la tubazione della rete urbana del metano e per questo motivo sul posto è presente il personale Amg.

“Gli impianti di distribuzione gas – fanno sapere dall’azienda – non hanno subito danni ma, per ragioni di sicurezza, nell’eventualità che possano verificarsi altri crolli, la squadra di Amg Energia ha sezionato l’impianto di distribuzione gas con la conseguente disattivazione di quattro utenze. Le forniture rimarranno non attive sino a quando non verranno meno le attuali condizioni di pericolo”.

Il tratto stradale è stato interdetto e i residenti stati diffidati a utilizzare le due unità abitative che hanno acceso dal vicolo.