Balotelli: “Il Palermo ce l’ho nel cuore, difficile rifiutarlo” – VIDEO

L'attaccante: "Non ho avuto contatti con i rosanero, ma..."

Mario Balotelli torna a parlare del suo futuro. Il calciatore, attualmente senza squadra, è stato sotto le luci dei riflettori nell’ultima sessione estiva di calciomercato perché rimasto svincolato dopo l’esperienza all’Adana Demirspor (in Turchia).

Tra le voci delle ultime settimane, si è discusso tanto anche di un possibile accostamento al Palermo di Alessio Dionisi. Avvicinamento tra le parti smentito già dal direttore sportivo dei rosa Morgan De Sanctis prima della gara di Coppa Italia contro il Napoli di giovedì 26 settembre, terminata poi 5-0 in favore dei partenopei.

Balotelli, intervenuto nelle ultime ore nel corso della trasmissione Vox to Box sul canale YouTube “Controcalcio”, è tornato a parlare del suo rapporto con i rosanero. “Se accetterei la Serie B? La Serie B non tanto, ma il Palermo ce l’ho nel cuore. Farei fatica a dire di no, sono sincero. Se ci sono state offerte dai rosanero? Io non ho avuto contatti con il Palermo”. In alto, la clip in questione.