Palermo, bambina ustionata al barbecue: è grave in ospedale

Ricoverata al Civico

PALERMO – Una bimba di tre anni si trova ricoverata nel centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo in gravi condizioni, con bruciature di secondo grado su molte parti del corpo. La piccola è stata investita da un ritorno di fiamma mentre un familiare accendeva la carbonella del barbecue con una bottiglietta di alcol in una villetta del Palermitano.

Ricoverata al Centro grandi ustioni

La bambina è stata portata in ospedale e poi al centro grandi ustioni. La prognosi è riservata. Pochi giorni fa due ragazzini di 13 e 14 anni del Messinese erano rimasti ustionati, uno per la stessa ragione della bimba, l’altro durante un falò in spiaggia. Anche loro sono ricoverati nel centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo in condizioni serie. Stessa dinamica anche per il ferimento di tre diciannovenni a Catania.