Parte una vampata dal barbecue: un 19enne al Centro grandi ustioni

Feriti tre giovani catanesi

CATANIA – Tre giovani, tutti di 19 anni, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania a bordo di altrettante ambulanze. Attorno all’ora di pranzo, nella più classica gita fuori porta del Lunedì dell’Angelo, mentre stavano armeggiando col barbecue è partita una improvvisa vampata che li ha colti di sorpresa investendoli in pieno. Sono stati gli amici con i quali erano in compagnia ad allertare i soccorsi che sono giunti repentinamente sul posto: una campagna in territorio di Belpasso.

Uno dei feriti al Centro grandi ustioni

Il più grave dei tre è stato ricoverato al Centro grandi ustioni del Cannizzaro: le fiamme lo hanno investito all’altezza del collo, dell’addome e degli arti superiori. Gli altri due avrebbero riportato ferite più lievi alle braccia e agli avambracci e sono attualmente ricoverati al Trauma center.