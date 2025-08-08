Palermo: Bardi nuovo portiere dei rosanero, Desplanches al Pescara

Contratto pluriennale per l'ex Reggiana

Era nell’aria già da diversi giorni e adesso la notizia è ufficiale. Porte girevoli tra i pali del Palermo di Pippo Inzaghi: il club di viale del Fante ha reso noto, tramite il proprio sito, due movimenti di calciomercato tra gli estremi difensori rosanero.

“Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Bardi. Il calciatore, svincolatosi dall’AC Reggiana, si è legato al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Francesco il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge nella nota del club.

Contestualmente, “il Palermo FC comunica di aver ceduto al Pescara Calcio il calciatore Sebastiano Desplanches. Il portiere si trasferisce a titolo temporaneo. A Sebastiano un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Grafica in alto dalla pagina del Palermo FC.