Palermo-Bari 0-0: i primi cambi del match sono degli ospiti – LIVE

Palermo-Bari è il match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B, con calcio d’inizio alle ore 21.00 allo stadio “Renzo Barbera”.

58′ – Le prime sostituzioni del match sono di mister Caserta. Entrano Pagano e Gytkjaer al posto di Darboe e Moncini

57′ – Brunori va in rete su assist di Palumbo, ma l’azione viene fermata per posizione di fuorigioco del capitano dei rosanero

52′ – Brunori, servito da Ranocchia a rimorchio, calcia di prima intenzione ma il suo tiro viene deviato da un difensore avversario

Ore 22.08 – Palla al Bari, inizia la ripresa al “Barbera”

45′ + 2′ – Si va negli spogliatoi sul risultato di zero a zero. Le due squadre hanno lottato su ogni pallone e sono andate vicino al gol, ma ancora le porte restano involate

45′ – Assegnati due minuti di recupero

33′ – Palumbo ad un soffio dal gol con un tiro da posizione ravvicinata! L’estremo difensore dei pugliesi riesce a respingere il tiro con un guizzo felino

28′ – Giallo per Darboe

24′ – Risponde Dickmann sempre dalla lunga distanza, palla fuori di poco

22′ – Dopo alcuni minuti a ritmi più lenti, Ceccaroni prova a riportare la sveglia in campo con un buon tiro da fuori area respinto da Cerofolini

13′ – Prova a rispondere la squadra di Caserta in contropiede, il colpo di testa di Moncini sfiora il palo alla sinistra di Joronen

4′ – Ranocchia trova Brunori in area avversaria con un cross perfetto, il capitano dei rosanero tenta il colpo di testa e questa volta serve un super intervento del portiere del Bari

2′ – Il primo tiro in porta è di Pohjanpalo, Cerofolini però para con facilità

Ore 21.03 – Primo pallone affidato al Palermo, comincia la gara al “Barbera”

Ore 21.01 – Prima del match, un minuto di silenzio per Matteo Franzoso, sciatore morto in Cile

Ore 20.58 – Palermo e Bari sono sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del fischio iniziale

Ore 20.45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle 21.00

Ore 20.25 – Squadre in campo per il riscaldamento

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

BARI: 31 Cerofolini, 4 Castrovilli, 5 Darboe (dal 58′ Pagano), 7 Sibilli, 11 Moncini (dal 58′ Gytkjaer) , 23 Vicari (C), 24 Dickmann, 27 Braunoder, 29 Verreth, 43 Nikolaou, 93 Dorval. A disposizione: 1 Pissardo, 3 Burgio, 8 Pagano, 9 Gytkjaer, 10 Bellomo, 13 Meroni, 16 Antonucci, 17 Rao, 18 Maggiore, 21 Partipilo, 25 Pucino, 99 Cerri. Allenatore: Caserta.

ARBITRO: Daniele Perenzoni (Rovereto). Primo assistente: Andrea Niedda (Ozieri). Secondo assistente: Simone Biffi (Treviglio). Quarto ufficiale: Alfredo Iannello (Messina). VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia). AVAR: Marco Monaldi (Macerata).

NOTE: Ammoniti: Darboe (B).